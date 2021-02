My, ktorí stojíme na strane pravdy (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Igora Matoviča ostrihala dcéra, išiel do Francúzska a tamojší prezident Macron sa mu potom poďakoval za jednoduchosť a priamu povahu – no a to teda s dovolením vôbec nie je isté, či to myslel ako kompliment.

Lenže Igor Matovič sa potom z toho Francúzska vrátil a oznámil, že dohodol niečo veľmi zaujímavé, takže ostáva dúfať, že to bude niečo iné ako to veľmi zaujímavé, čo dohodol v októbri na summite s maltským premiérom a odvtedy o tom nikto nič nepočul.

Totižto, spomeňme si: bol napríklad jeden taký nápad na Fond vzájomnej pomoci, do ktorého mali predstavitelia vlády a poslanci prispievať a rôzne rodiny mali rozprávať o tom, ako sú veľmi nešťastné, aby dostali peniaze.

Potom to však celé trvalo pridlho a bolo to príliš komplikované a premiérovi to odpadlo od chuti, takže to smerovalo do elegantného zabudnutia, a to bolo hádam aj dobre. No a v januári prvýkrát do Fondu vzájomnej pomoci neprispel vôbec nikto.

A presne tak sa neortodoxné nápady premiéra Slovenskej republiky končia. Teda – ako ktoré.

Nerobte z ministra idiota

Totižto: premiér uzatvoril stávku s vedcami (ktorí politikárčia), že plošné testovanie, ktoré sa nevolalo plošné testovanie, zníži výskyt hnusoby o 59 percent. A prehral. Jeho vlastný minister zdravotníctva totiž začiatkom týždňa povedal, že je to pokazené – výskyt sa znížil len o 25 percent a niečo treba robiť.