Tie záplaty, ktoré kandidovali spolu s Lipšicom, boli podobnej hrúbky

O jave so skratkou TKM.

7. feb 2021 o 14:55 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

Čo by sme asi povedali, keby sa voľba špeciálneho prokurátora bola konala pred tromi – štyrmi rokmi a Fico by si zmyslel nainštalovať tam Kaliňáka? Stačila maličká úprava právneho poriadku: pustiť do voľby neprokurátora, iba absolventa justičných skúšok, tých 15 rokov právnickej praxe by si nakreslil ešte ľahšie ako Lipšic bezpečnostnú previerku.

A propos, previerka. Keď už ohýbame právo, robme to aspoň poriadne. No nie, ono nám z novely vyfučal taký detail, že kandidát síce musí mať previerku, ale ak je to advokát, tak o tú previerku nemá kto požiadať, lebo sám to urobiť nemôže.

Hlava XXII, ach, čo teraz? To, čo na Slovensku vždy – vybaví to sused. A koalícia povie to, čo vždy: že fajn.