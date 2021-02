Technologický biznis je pokazený, opraviť by ho mohol jeden zásah

Technologický biznis je pokazený. Firmy ako Facebook, Amazon čo Google držia ohromnú moc nad nástrojmi, ktoré formujú našu spoločnosť, a čoraz viac sa zdá, že ich využívajú bez toho, aby za tento nový verejný priestor cítili zodpovednosť.

Množia sa aj náznaky, že bežné trhové mechanizmy – menovite konkurencia – tento problém nedokážu vyriešiť.

Ak zlyháva neviditeľná ruka trhu, mala by nastúpiť viditeľná ruka štátov. No tie sa tiež moria s tým, ako firmy zmysluplne zaviazať pravidlami, ktoré by zároveň už v zárodku neudusili nových konkurentov.

Ak naložíte na technologické firmy nové povinnosti, budú ich musieť spĺňať aj ich noví konkurenti, čo im sťaží už tak mimoriadne ťažký vstup na trh.

Všetko je z dát

Problém by sme mali začať rozpletať od jeho prvotného zdroja – od dát. Vždy, keď v tomto texte budete čítať slovo dáta, predstavte si ich ako veľký zoznam, ktorý zachováva zápis o každom kliknutí, ktoré urobíte na počítači alebo telefóne. Nie len o vás osobne, ale v princípe o každom človeku, ktorý trávi čas online.