Ale my sme vás zaočkovali

Nehovoriť o nežiaducich politických účinkoch Sputnika V by bolo nepoctivé.

8. feb 2021 o 15:58 Zuzana Kepplová

Dá sa rozumieť snahe hovoriť o Sputniku V ako o ďalšej z radu vakcín. A ostentatívne sa nezaujímať o jej pôvod s tým, že tu predsa ide o záchranu životov.

Objednať či vyrábať ruské vakcíny predsa nie je to isté ako, trebárs, vybaviť ministerstvá routrami od Huawei s pokrčením plecami, že mali najlepšiu cenu. Ak práve neveríme na mikročipy, asi nebudeme trpieť obavou, že zaočkovaných vypnú nejakým veľkým červeným tlačidlom v Kremli.

Vakcína sa nepovažuje za súčasť kritickej infraštruktúry štátu, do ktorej by nemali vliezť nedôveryhodní partneri (ak prejde cez liekové agentúry, má zelenú). To však neznamená, že nie je súčasťou infraštruktúry prestíže Putinovho Ruska.

Jeho aura je totiž vybudovaná na predstave, že Západ netreba dobiehať a imitovať, treba s ním súťažiť, a to bez nutnosti rešpektovať „jeho“ pravidlá. Je to celkom okaté vzkriesenie myšlienky systémových pretekov z čias studenej vojny (a odmietnutie demokratizácie).

Kým Comirnaty je len názov vakcíny od BioNTech/Pfizer, Sputnik V je otvorenou narážkou na vesmírne preteky.