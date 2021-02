Jackpot Biden, hanba Matoviča a bordel, kam sa pozrieš (týždeň podľa Schutza)

Článok pokračuje pod video reklamou

Udalosť týždňa

America is back. Kým na predĺženie zmluvy START (kontrola jadrových zbraní), ktoré podpísal rovno z výkopu, bude pamätať každá budúca bilancia odkazu Bidena, svetová promócia jeho zahraničnej politiky (pred US diplomatmi) neprenikne do žiadnej kroniky. Je však dôležitá pre vytvorenie obrazu, hoci proti očakávaniu žiadny zvláštny obsah Biden neponúkol.

Návrat Ameriky, ktorý deklaroval naprieč kontinentmi, znamená globálny zvrat najmä v rovine spojeneckej politiky. Implicitná ponuka pre Európu na „demokratickú koalíciu“ proti Číne je azda vôbec najvýznamnejší moment.

Z radu gest pochovávajúcich Trumpa je prelomové aj stop sťahovaniu 12-tisíc vojakov z Nemecka. Balzamom na dušu je potom varovanie Putinovi – explicitne – že „na rozdiel od predchádzajúcej administratívy podnikneme kroky, aby sa Rusko zodpovedalo za celý rad škodlivých aktivít (...)“.

Aby nedošlo k nedorozumeniu; zďaleka nie všetky predstavy Bidena sú autorovi sympatické. Avšak po štyroch rokoch, keď nevedel dňa ani hodiny, kedy bude písať o vystúpení USA z NATO, respektíve o vyhlásení amerického prezidenta v tomto zmysle, je Biden čistý jackpot.

Udalosť SR

Súbeh kríz. Slovensko sa pohybuje po hrebeňoch dvoch paralelných kríz - politického rozhodovania a pandemickej (v nemocniciach). Zrkadlom zlyhania tvorby konsenzu v koalícii je život s covidovým automatom, keď – napríklad – právo na vzdelanie sa uplatňuje tam, kde to uzná za vhodné okresný hygienik.

Zo sta absurdít je toto asi najväčšia – to, či ráno pôjdu deti do školy a rodičia do práce, štát nemôže nechať na posúdení subalterného úradníka.