O stav núdze na mačety

Kým v Česku vedú ľúte boje, Slovensko odovzdaním sa osudu vyčnieva zo všetkých súradníc.

11. feb 2021 o 19:16 Peter Schutz

Obrovský zápas v českej Poslaneckej snemovni o vyhlásenie/nevyhlásenie stavu núdze, ktorý vo štvrtok zvádzala koalícia s opozíciou, nabádal sprvu iba k jednej myšlienke. Teda, aké to má Matovič aj s koalíciou na Slovensku jednoduché, keď aj po novele zákona im stačí prijať vládne uznesenie. Pričom dobre vedia, že keď si prídu do parlamentu po „ratifikáciu“ – čo musia do 20 dní – pôjde len o formalitu.

„Rozdielový hráč“, ktorým je ústavná väčšina koalície, kým Babišova vláda je menšinová, milosrdne prekrýva, že o stav núdze, teda či je potrebný, alebo nie, sa v Česku dlhodobo vedú ľúte boje, kým na Slovensku taká „otázka“ ani neexistuje.

Kriky Smeru a jeho Hlasu, ktoré začujeme o chvíľu, sú triviálne politicky účelové, pričom „mesidž“, že Matovič potrebuje vyhlasovať núdzu, aby zaviedol na Slovensku diktatúru, nie je seriózny ani ako hoax.