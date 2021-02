Pri impeachmente už nejde o Trumpa, on by už aj tak nevyhral

Prečo je impeachment dôležitý?

12. feb 2021 o 17:33

Počujete to ticho, ktoré sprevádza ústavnú žalobu na amerického prezidenta? Ešte pred mesiacom Donald Trump zvolával priaznivcov na boj proti výsledku legitímnych volieb. A teraz nič.

Kým v Senáte sa rokuje o jeho skutkoch, on je na Floride odpojený od sociálnych sietí, odkázaný na jednostranný prúd správ a na voľnočasový golf.

Možno je to aj sčasti úmyselný kalkul. Vie, že ak by sa teraz ozval spôsobom sebe vlastným, niekoľkých váhajúcich senátorov by mohol presvedčiť, že možno bude lepšie vyradiť ho z politických súbojov navždy.

Sčasti však skrátka platí, že bývalý prezident nikoho nezaujíma. Možno len vydavateľstvá, ktoré sa pobijú o Trumpovu verziu posledných rokov (beletria či literatúra faktu?).

Aj keby už Trump nechcel kandidovať a nerobil by si chúťky na doživotnú rentu, to, čo sa v posledných dňoch odohráva v Kongrese, je dôležité. Krajina a jej demokracia sa totiž musia vyrovnať s fenoménmi, ktoré viedli k prvému napadnutiu Kapitolu za viac ako dve storočia.