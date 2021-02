Aký je slovenský záujem vo Visegráde?

V4 vystupujúca v EÚ ako politický blok nie je dobrá voľba.

15. feb 2021 o 6:53 Ivan Korčok

Autor je ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Visegrádska spolupráca má za sebou tridsať rokov. Bez jedného roka práve tak dlho pôsobím v slovenskej diplomacii, a preto môžem povedať, že s V4 som toho zažil dosť a je na čo spomínať.

Nie mocenskému bloku

Bolo to v máji 2003, keď Marián Leško napísal v tomto denníku komentár o budúcnosti V4 a dosť mi ním "podkúril". Išlo o môj vtedajší výrok, že "V4 prežije aj vstup do EÚ, ale nemala by sa v nej správať ako mocenský blok".

Komentátor denníka SME ma totiž následne veľmi šikovne dal do protikladu s vtedajším premiérom Mikulášom Dzurindom, ktorý na rovnakú otázku o budúcnosti V4 odpovedal oveľa diplomatickejšie, že "V4 môže priniesť zmysluplnú spoluprácu, a preto ju podporujeme".

Náhoda chcela, že sa to udialo v predvečer premiérskej V4 v Prahe a v lietadle mi premiér Dzurinda dal školenie asi v tom zmysle, že či toto bolo treba takto povedať práve teraz.

Moja veta mala dokonca diplomatickú dohru, keď sa vo Varšave naši poľskí priatelia nástojčivo dožadovali vysvetlenia od našej vtedajšej veľvyslankyne Magdy Vášáryovej a pýtali sa jej, prečo spochybňujeme V4.

Sedemnásť rokov od tejto epizódy si za svojou vetou stojím a vysvetlím prečo. Najprv chcem ubezpečiť, že nepatrím medzi tých, ktorí volajú po tom, aby Slovensko odišlo z V4. Je to nereálne, pretože to, čím je V4 dnes, nemusí byť zajtra, V4 má v slovenskom politickom spektre silnú podporu a pravdu má Mikuláš Dzurinda s jeho diplomatickou odpoveďou z roku 2003.

Ja dodávam, že V4 netreba vidieť len cez jej život v rámci EÚ, ten existuje aj mimo nej a má svoju hodnotu, ktorú by sme mali, najmä v oblasti kultúry či infraštruktúry, rozvíjať ešte viac ako doteraz.

Pokiaľ však ide o profiláciu V4 v EÚ, môj postoj je v plnej miere vyjadrený v tom, čo sme si ako koalícia napísali do programového vyhlásenia vlády: "Za dôležitú formu regionálnej spolupráce považujeme V4, a preto zostane Slovensko jej aktívnym členom."

Hlavným kritériom nášho pôsobenia sa však stane podpora presadzovania záujmov SR a to, aby V4 prispievala k spoločným riešeniam v rámci EÚ.

Čo je dobré pre Slovensko

Vnútorná politika je však čarovná v tom, že keď ako minister tento záväzok napĺňam, dostávam odkazy, že akosi spochybňujem V4. Neviem, čomu to pripísať, pretože v skutočnosti nerobím nič iné, len to čo naši susedia, ktorí vždy a logicky používajú V4 tak, aby to posilnilo ich národné pozície.

Keď to robí Slovensko, tak to odrazu prekvapuje nielen našich partnerov, ale aj mnohých u nás doma.