Ak by sme to robili inak, neboli by sme svetová veľmoc (píše Samo Marec)

Poslanec Blaha, ktorého meno sa však inak nevyslovuje, pred časom povedal, že sa nedá prednostne zaočkovať, lebo nie je papaláš. Lenže keď sa teraz prednostne odmietli dať zaočkovať všetci poslanci, aby teda neboli za tých papalášov, tak jeden taký Uhrík to zase bral ako dôkaz, že neveria vakcíne. Skrátka, ani tak, ani tak, ale zase Uhrík síce nie je historik, ale zato je europoslanec, a to je o dosť lepšie.

Lenže to už sa rozpadali fašisti. Uhrík napísal e-mail, v ktorom konečne oznámil definitívnu pravdu. Vysvetľoval v ňom totiž, kto je v strane viac paranoidný (Kotleba), kto viac kradne (Kotleba) a kto klame (zase Kotleba!), čo je možno aj všetko pravda, len je zaujímavé, že mu to neprekážalo, až kým nezistil, že ho odstavili.

No a tak niektorí fašisti, konkrétne historik Uhrík a dlaždič Mazurek, oznámili založenie novej strany s cieľom ukázať, že oni sú lepší fašisti ako tí druhí fašisti. A zrazu sa tvárili, že nič z toho, čo sa stalo, sa nestalo, a ak sa stalo, tak v mladíckej nerozvážnosti a vo vypätom emočnom období, no a to bola nepochybne pravda. Ak sa totiž pozriete na Miňa Mazureka, ako prvé vám napadne, že aha, slušný človek. Logicky.

Ani toto sa však – ako každá zábava s fašistami – len tak neskončilo: tí lepší fašisti totiž teraz celkom vážne tvrdili, že ich cieľom je stať sa odbornou a slušnou stranou, nie ako tí primitívi. Lenže tí primitívi si to nenechali a tvrdili, že to nie oni, ale tí druhí sú primitívi a ešte ich aj platia židia. A celé to prebiehalo presne tak, ako keď sa fašisti snažia chvíľu tváriť, že sú slušní ľudia, len to vždy dopadne naopak.

A potom vyšiel prieskum, že fašisti sú mimo parlamentu; no a to je pre zmenu pekné a treba sa toho držať.

S citom a rozvahou

Ale tak bolo: pri letmom pohľade bolo jasné, že ľudia sú spokojní, situácia dobrá a vzťahy v koalícii ideálne, no a keďže to bola jednoducho nuda a nič sa nedialo, tak sa o kúsok vzruchu postarali Lucia Ďuriš Nicholsonová a Janka Bittó Cigániková. Tie totiž s absolútnym citom pre načasovanie a politickú stratégiu vyhlásili, že Veronika Remišová pripravila Slovensko o nejaké miliardy z eurofondov.

A potom sa to dialo rýchlo.

Kým sa všetci snažili pochopiť, o čo vlastne ide, Veronika Remišová povedala, že to po prvé nie je pravda a po druhé ona za to nemôže: nejaké eurofondy aj presunúť chcela, ale napríklad taký minister školstva jej povedal, že teraz sa nedá, hoci keď potom za ním prišiel minister hospodárstva a zhodou okolností aj jeho stranícky šéf, tak povedal, že dobre.

No a keď sa to celé podarilo rozmotať, tak odborníci povedali, že to s tými prepadnutými eurofondmi nie je pravda ale v budúcnosti môže byť, a Lucia Nicholsonová povedala, že sa teda ospravedlní, ale až v roku 2023.