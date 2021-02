Ku každému policajta

Obávame sa, že Matovič naplní Mikulcove slová.

16. feb 2021 o 18:24 Zuzana Kepplová

Tu horí, no zároveň sa množia správy, že pre dym nevidíme, kam sa uberať, a tak hrozí, že sa ešte aj plesneme párkrát o stenu, než trafíme do dverí.

Hmly by bolo menej, keby bolo jasnejšie v hlavách pri kormidle. Počúvame totiž, že problémom nášho strapatého lockdownu je jeho nekontrolovanosť. Na čo minister vnútra Mikulec zvyčajne podráždene odpovedá, že hádam by sme nechceli ku každému postaviť policajta.

Keby sme poriadne zbierali dáta, isto by sme aj vedeli viac o tom, prečo lockdown nefunguje a kde sa ľudia zvyčajne nakazia. To by azda naviedlo bezradných príslušníkov, kde treba korzovať a zvoniť (na digitálne riešenia už zabudnime).

Políciu posmeľuje aj Visolajského postreh: na nájdenie nakazeného vieme nasadiť armádu aj zdravotníkov, no potom sa zdráhame karanténu kontrolovať.

Azda aj Matovič, ktorý má vo zvyku množiť hmlu konštatovaním, že odborné názory sa rôznia, si isto všimol, že väčšina sa prikláňa k lepšej kontrole opatrení. Obávame sa však, že premiérovi obľubujúcemu celoplošné riešenia napadne postaviť policajta ku každému.