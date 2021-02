Dostali ste mandát zachrániť túto krajinu (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Iba so zhrozením, ako pri sledovaní posledného hororového filmu na Jojke, do ktorého už nechce nikto umiestniť reklamu, sledujeme slasher slovenskej spoločnosti.

Denne pribúdajú desiatky mŕtvych, o ktorých si ešte stále niekto myslí, že vlastne aj tak zomrieť mali, načo sa trápiť, veď všetci zomrieme, tak nie je to jedno? Nie je.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sú to odvrátiteľné úmrtia

Nebohý Martin Filko bol jedným z prvých ľudí, ktorí začali otvorene hovoriť o odvrátiteľných úmrtiach.

Pochopiteľne, v prípade tohto ochorenia sa o nich nedá hovoriť paušálne ako o smrti, ktorej sme mohli vždy predísť. No to by platilo v prípade, že by sme vedeli, že slovenská vláda robí všetko preto, aby spoločnosť ochránila.

Je to jedna z najstarších úloh politiky, svoj pôvod má ešte v aristokratických spoločnostiach, ktoré predtým, ako prepadli dekadencii, verili, že je povinnosťou tých, ktorí majú moc, peniaze a armádu, chrániť svoju krajinu.

Ak by sme na chvíľu pripustili nešťastnú metaforu, že sme vo vojne, tak si musíme položiť otázku, či táto vláda dokáže chrániť za prijateľnú cenu svojich občanov.