Svadobný podvodník so Sputnikom

Premiér robí to jediné, čo naozaj vie.

18. feb 2021 o 16:05 Peter Tkačenko

Nie všetko vyjde. Pred niekoľkými týždňami sme tu sformulovali výhrady k stigmatizácii ruskej vakcíny na základe krajiny pôvodu.

V skratke: ak dostane potrebné štemple a bude sa dať kúpiť, tak nech sa páči. Lenže cieľom bolo diskusiu o tejto téme skôr uzavrieť než otvoriť. Aké naivné.

Neexistuje totiž nič dostatočne bizarné, čo by Igorovi Matovičovi nemohlo poslúžiť na mútenie vody, zahmlievanie, vypúšťanie dymu, nazvite to, ako chcete, napríklad maďarčina má aj frazeologizmus o miešaní fekálií.

Takže najnovšie vytiahol zo záhrenia Sputnik, ktorým sa vraj dajú zaočkovať milióny Slovákov. Diskutujme!

Nemali by sme sa čudovať, obsahom aj formou to totiž verne odráža celé jeho fungovanie. Vytiahne akože rýchle a jednoduché riešenie ťaživého a komplexného problému, odvedie ním pozornosť a keď niekto formuluje výhrady, tak mu ešte vynadá, že je to pod úroveň jeho vkusu.

Predseda strany Obyčajní dobrodruhovia radikálneho blúznenia by to nevymyslel lepšie.