Už ich bijeme hlava-nehlava

Je koniec, bez ohľadu na to, ako dlho bude trvať.

19. feb 2021 o 10:47 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Takže demisia, úradnícka vláda. Hm. A čo tak úplne zrušiť výsledky posledných volieb a spolu s nimi raz a navždy odpískať aj všetky ďalšie? Lebo však načo sú také voľby, ktoré po rokoch idylickej prosperity úplne nelogicky vystrelia k moci vražednú bandu tupcov na čele so šialencom, aký sa narodí raz za pol milénia?

Práve vďaka nemu sme sa teraz stali majstrami sveta v zomieraní. Rozumiete, sme majstri! Človek by aj vykríkol, že konečne, ale rýchlo sa spamätá. V tomto predsa nikto majstrom byť nechcel.

Zrážali sme sa cez sviatky v dobrej viere, že nám sa nič nestane. Ako by sa aj mohlo? Boli sme predsa v bubline, medzi svojimi. S odstupom času to vyzerá ako chyba v uvažovaní, ale museli by sme byť blázni, aby sme vinu hľadali u seba. Peklo sú tí druhí!