Matovič nikdy nevynechá možnosť vliezť do sporu

Fico ho zaslúžene trieska Sputnikom po hlave.

19. feb 2021 o 16:46 Zuzana Kepplová

Niekto by mal zatriasť Matovičom, že bitku o nostalgického voliča sotva vyhrá. A podľa toho, ako Robert Fico neomylne vybehol pred kamery žiadať Sputnik a viniť vládu, že nechal "dve ženské" (to akože Remišovú a Kolíkovú) zahatať cestu ruskej vakcíny do slovenských paží, je isté, že v Smere si to uvedomujú.

Rozumejú, že Sputnik nie je len taká nejaká vakcína, ale príležitosť hádať sa o najobľúbenejšej stredoeurópskej téme: geopolitike.

Kto dáva pozor, isto si všimol, ako predseda Fico donedávna hromžil, že on si dajaké chemické svinstvo napichať do tela nedá (keďže je známy abstinujúci vegán, dáva to zmysel).

Tiež nás ráčil upozorniť, že farmaceutické firmy na ňom nebudú zarábať (keďže vakcíny nevyrába Brhel, chápeme).

Lenže Sputnik je prielom a zrazu niet dôležitejšej veci než dostať ho sem, čo vraj hatí partička rusofóbov vo vláde. Bohužiaľ, Matovič na túto sputnikiádu naskočil. Nikdy nevynechajúc možnosť zavŕtať sa do hádky.