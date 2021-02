Nikto pre návrat mafie nerobí toľko ako Matovič (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Zatiaľ ešte stále minister Krajčí schválil predpis, podľa ktorého si ženy nad 40 rokov majú za interrupcie platiť a poslankyňa Bittó Cigániková povedala, že to nie je správne, na čo sa zas ozval poslanec Vašečka a povedal, že toto je priveľa a treba ju odvolať z funkcie predsedníčky zdravotníckeho výboru.

A sčítavalo sa, takže sa šírili hoaxy, že sa sčítava, aby sa zistilo, koľko majú dôchodcovia chát – postavených za zlatého socíku – pretože v nich chcú ubytovávať – áno, uhádli ste – utečencov.

A celkom vážne sa lavínovito šírilo aj odhalenie, že za celosvetovou pandémiou je Čekan a celé to súvisí s prezidentkou, Denníkom N a Progresívnym Slovenskom, no a ľudia písali, že toho Čekana treba zabiť, skántriť a obesiť, sviňu.

Tak bolo: lockdown nezaberal, lebo žiadny nebol, takže ešte stále minister Krajčí povedal, že lockdown nezaberá, na čo vedci zopakovali, že sa točíme v kruhu, a ak sme o situácii niečo niekedy vedeli, tak teraz nevieme už vôbec nič.

Nové kladivo na hnusobu

Ešte stále premiér Igor Matovič urobil na facebooku anketu, či by sa ľudia dali očkovať Sputnikom, ak by bola taká možnosť, čím mnohých postavil pred mimoriadne komplikovanú otázku.

Korona totiž podľa nich neexistovala, ak existovala, tak ju nebolo treba liečiť, a ak ju bolo treba liečiť, tak možno vitamínmi, ale určite nie vakcínami. Títo ľudia sa teraz zamysleli a skonštatovali, že tak teda už aj vakcína môže byť, ale nech je ruská.

A my o tej ruskej vakcíne vieme to, že o nej nič nevieme – teda okrem toho, že je neregistrovaná, nestíhajú ju vyrábať, ani v Rusku ňou nestíhajú očkovať, nehovoriac o tom, že vôbec nevieme, či by nám ju stihli dodávať.

No a zo všetkých týchto výhodných dôvodov sa zo Sputnika stala nová atómová bomba a nová Normandia a nové kladivo na hnusobu, hoci tipujeme, že z toho bude skôr ďalšie Waterloo.

Odišiel nesprávny Kollár

Medzitým však z koalície aj zo strany odišiel poslanec Kollár, ktorý nie je ako ten druhý Kollár, čo je síce horší človek, ale zato predseda parlamentu. No a tento Kollár odišiel, lebo povedal, že takto sa to už ďalej nedá, čo je pocit, ktorý mali už viac-menej všetci, teda okrem Matoviča, Krajčího a ešte možno Naďa.