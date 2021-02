Na výstražné rúško si asi nezvyknem

Dánski nanovedci pracujú na rúšku, ktoré vírus zneškodní a oznámi to nositeľovi.

22. feb 2021 o 15:04 Vladimír Leksa

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Určite ste si na okraji ciest všimli výstražné značky s valiacimi sa kameňmi. Alebo s komótnou a so všetkým zmierenou kravičkou. Možno máte s nimi ten istý problém ako ja.

Neviem totiž, čo mám, keď ich zbadám, vlastne spraviť. Zrýchliť? Alebo radšej spomaliť? Alebo úplne zastaviť?

Rovnakú otázku som si položil, keď som vo vedeckej tlači narazil na článok, v ktorom sa opisovalo rúško novej generácie. Dánski nanovedci, len pre poriadok – to nie sú vedci trpaslíci, ale voľným okom pozorovateľní výskumníci venujúci sa objektom voľným okom neviditeľným –, pracujú na rúšku, ktoré by koronavírus nielenže zneutralizovalo, ale by aj dalo signál, že sa to práve stalo.

V rúšku schované tetrapody, nech to už znamená čokoľvek, vírus najprv obalia – zneutralizujú – a potom na prítomnosť práve zachyteného choroboplodného zárodku upozorní elektronické zariadenie napojené na batériu. Signál bude možné odoslať aj do mobilu používateľa rúška.