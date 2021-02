Pomodlime sa s Hegerom

Štát nemá problém s daňami, ale s odvodmi.

24. feb 2021 o 18:06 Peter Tkačenko

Toľko sa Eduard Heger díval do mešca, až sa mešec začal dívať doňho. Tak ako všetci demagógovia sveta aj on nám v duete so svojím predsedom pred voľbami rozprával nezmysly, ako je na všetko peňazí dosť a len kradná ruka Smeru nám bráni, aby sme mali, po čom zatúžime.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pamätné je rapotanie o dvojmiliardovom výpadku na výbere DPH, ktoré sa po odstavení Smeru asi mali zázračne objaviť v rozpočte. Našťastie, keď mu po voľbách koalícia zverila špajzu, pomerne rýchlo z týchto bludov vytriezvel.

Odzrkadľuje sa to v jeho ambícii kontrolovať príjmy živnostníkov aj v náčrte daňovej reformy, ktorá má priniesť nižšie daňové zaťaženie práce – výmenou za vyššie majetkové dane, trebárs z nehnuteľností, tak aby dosiahol zhruba nulové saldo.

Ambícia je to pekná, akurát zbytočná.