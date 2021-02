V druhej vlne kampaň rozbehli deathfluenceri

Stačí k takýmto správam napísať čarovné slovíčko „neoverené“, oprášiť si ručičky a hotovo.

24. feb 2021 o 18:29 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Približne takto pred rokom sme si začínali uvedomovať, že covid nebude len akousi miestnou čínskou záležitosťou. S otvorenými ústami sme sledovali, ako sa uzavrelo celé čínske mesto Wu-chan, odkiaľ nákaza pochádzala, ostali sme šokovaní udalosťami v Taliansku a v marci sme už aj my nabehli na tvrdý lockdown.

Kto mohol, šil rúška a v prázdnych uliciach dunelo ticho. Nikto nevedel, čo bude, ako dlho to potrvá a ako veľmi nás táto generačná kríza zasiahne.

Rešpekt a spolupráca vtedajšej politickej špičky dali situácii vážnosť, ale aj pocit, že keď sa zomkneme, dokážeme to spoločne zvládnuť. Zvládli sme to nad očakávania dobre, v lete sme si vydýchli a chvíľu to už vyzeralo, že sme z najhoršieho vonku.

Leto bolo bezstarostné, terasy otvorené a hoci bez festivalov, málokto si pripúštal, že slová odborníkov o druhej (horšej) vlne budú pravdivé.