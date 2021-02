Po Sputniku prišiel okrúhly stôl

Pán Kirill bude sklamaný.

25. feb 2021 o 15:07 Peter Tkačenko

Keď sme minulý týždeň uzatvárali sputnikiádu, položili sme si otázku, čím bude predseda vlády márniť čas najbližšie. To sme pritom ešte nevedeli, že „najbližšie“ bude znamenať o pár dní. Sputnik nám totiž vyšumel až prekvapivo rýchlo a nezmohol sa ani na druhý obeh.

Igor Matovič asi pochopil, že keby príliš tlačil, niekto by mohol klásť impertinentné otázky, prečo to Marek nedá a nepodpíše výnimku, aby pán Kirill mohol expedovať dva milióny vakcín. Toľká pasivita by sa vysvetľovala ťažko, takže Sputnik pre istotu zablúdil v nekonečnej prázdnote univerza.

Táto rýchlosť zjavne zaskočila aj premiéra, ktorý ešte nemal nacvičené žiadne nové cirkusové číslo, tak musel núdzovo nasadiť reprízu. Tou je okrúhly stôl s odborníkmi, čo je len prevarená verzia žonglovania s konzíliami, komisiami a štábmi. Nevedno, prečo sa na to zasa dali zneužiť.