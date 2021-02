Diskrétny pôvab vakcinácie a bezprizorný Brusel (týždeň podľa Schutza)

Článok pokračuje pod video reklamou

Udalosť týždňa

Perseverance.

Zrejme vôbec najväčší úspech vedy v dejinách (popri programe Apollo) nešťastne kolidoval s prekonaním hranice pol milióna covidových úmrtí v USA. Kontrastné posolstvo o možnostiach a zároveň obmedzeniach vedy a civilizácie výraznejšie byť ani nemohlo.

Polemika, že keby sa tie 2,7 miliardy na misiu vrazili do epidemiologického výskumu (ex ante vakcíny?), dnes by bolo v USA (i inde) menej obetí covidu, je vysoko demagogická. Na Warp Speed – ktorý však Pfizer neprijal – uvoľnil Trump 18 miliárd.

Demagogické sú všetky kritiky, ktoré sa zľava (Greta!) vyhemžili na motívy, že únik na iné planéty nerieši klimatické, sociálne a ďalšie problémy našej planéty. Sú úplne mimo, nerozumejú ničomu.

Napriek všetkým mizériám, počnúc covidom a klimatickou zmenou, žijeme v najluxusnejšej ére a najkrajšom svete, o akom ani nesnívala žiadna z predchádzajúcich generácií. To jest vo svete, z ktorého, v porovnaní s akoukoľvek bývalou érou, mizne násilie, chudoba, bolesť atď. svinským krokom.

Práve neuveriteľné pokroky vedy sa zaslúžili o bezprecedentný rast kvality životov (popri slobode, demokracii, trhu a kapitalizme).

Akurát v posadnutí bezpečnosťou, "sociálnom" a konzumom ľudstvo prestalo snívať ako JFK, keď v roku 1962 vyhlásil program Apollo: "Keď veľký dobyvateľ George Mallory (...) dostal otázku, prečo chce liezť na Mount Everest, odpovedal, no pretože tam je. Áno, vesmír tam je a my ho budeme zdolávať. (...) Nastúpime tú cestu s Božím požehnaním a bude to to najriskantnejšie, najnebezpečnejšie a najväčšie dobrodružstvo, na aké sa človek kedy vydal."

Áno. Na Mars treba ísť, lebo tam je, lebo veľké výzvy posúvajú ľudstvo dopredu.

Udalosť SR

Tri roky po Jánovi a Martine.

Okrem nánosov občas prepiateho pátosu výročie upozorňuje najmä koalíciu na nesmiernu tragédiu, ktorá jej fakticky vydláždila cestu k moci.