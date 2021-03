Počúvajte prezidentku a predstavujte si normálnu vládu (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Bolo výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, no a premiér im pri tejto príležitosti napísal list do nebíčka, ale potom ho zmazal. Ten list v každom prípade znel tak, akoby boli takmer najlepší kamoši – takmer len preto, že Igor Matovič nemá najlepších kamošov, má len nepriateľov.

Áno, potom ho zmazal a namiesto toho na výročie vraždy novinára vynadal ostatným novinárom za to, že píšu veci, ktoré sa mu nepáčia.

Zároveň jedným dychom zdôraznil, že ako prvý premiér na svete sa stretol so šéfom Reportérov bez hraníc a pekne sa porozprávali, a zhodli sa, že na Slovensku sa novinári majú čoraz lepšie. Chápete: on ich nechá a oni takto.

No a keď si to ten šéf Reportérov bez hraníc prečítal, tak Igorovi Matovičovi pripomenul, ako ho na tom spoločnom stretnutí v prvom rade upozornil, že útočiť na novinárov sa nepatrí. A Igora Matoviča to pravdepodobne zastihlo v dobrej nálade, lebo ho za to neobvinil z toho, že chce návrat mafie.

A tiež, mimochodom: "Mne sa zdá, že v tejto krajine môžem za všetko vrátane vetra, dažďa, tepla a zimy. Je to smiešne." (Robert Fico, február 2020)

"Na Slovensku, ja som si zvykol, keď je také horšie počasie, že som zaň zodpovedný. Taká je teraz, bohužiaľ, doba." (Igor Matovič, február 2021)

Prepáčte.

Marek odmieta zachrániť životy

Dnes to už aj zišlo z mysle a odpadlo od chuti a málokto si to pamätá, ale ešte v pondelok sa rozprávalo o vakcíne Sputnik V.

Richard Sulík napríklad povedal, že aspoň Štátny úrad na kontrolu liečiv by ju fakt mohol skontrolovať, ale Igor Matovič povedal, že Sulíkovi (veď ho poznáme, vraha) vôbec nezáleží na životoch ľudí. A riaditeľka toho štátneho úradu povedala, že to fakt skontrolovať nevedia, aj keď im na životoch ľudí záleží, no a tak to zase bolo na Marekovi, ktorý to doteraz dal – no a dopadlo to tak, ako všetko, čo Marek doteraz dal, a síce, že to nedal.