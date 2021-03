Ruský Fritzl je po sedemnástich rokoch voľný

Autorka je redaktorka českého Deníka N

Volá sa Viktor Mochov. V stredu muž, známy ako Skopinský maniak, opustí bezpečie ostnatého drôtu a vyjde na slobodu. Trest za to, čo vykonal, si odpykal. Podľa mnohých expertov je nebezpečný rovnako ako predtým, keď skončil v trestaneckej kolónii, kde sa napraví len málokto.

Podľa nariadenia súdu bude nasledujúcich šesť rokov pod policajným dohľadom. Pre každý prípad. A zdá sa, že dôvod na ostražitosť by tu bol.

Lenže, trest má za sebou a podľa práva by sa aj na Viktora Mochova malo nazerať ako na právoplatného člena spoločnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kamarátka s fľašou vodky

Písal sa rok 2000. Na ruské pomery neveľké mestečko Skopin v Riazanskej oblasti si žilo pokojným, trochu lenivým životom. Nikto netušil, že pracovitý sústružník, nenápadný úderník, sa stane jeho najslávnejším obyvateľom.

V roku 1995 sa Viktor Mochov rozhodol, že si postaví pivnicu. Vraj na zeleninu. Tri roky ryl, kopal a budoval niečo, čo viac ako pivnicu pripomínal kryt. Už sa nedozvieme, či pri tom naozaj myslel na zeleninu, alebo na niečo iné.

Tridsiateho septembra 2000 išiel vo svojom aute značky VAZ 2015 so spolužiačkou Jelenou Badukinovou z rodného Skopina do Riazane, hlavného mesta oblasti. Jelena už mala za sebou nejakú tú trestnú činnosť. Zdôveril sa jej, že by rád zohnal nejaké dievčatá na výpomoc.

Bolo okolo desiatej večer, keď by už „dobre vychované“ dievčatá na ulici byť nemali. Blízko Zborného námestia ich uvideli. Štrnásťročnú Káťu a sedemnásťročnú Lenu. Jekaterinu Martynovovú a Jelenu Samochinovovú.