Sputnik je čistý priestrel

Korčok sa mal ozvať skôr, ako Matovič poslúžil Putinovi hybridnej vojne.

2. mar 2021 o 19:54 Peter Schutz

K výročiu volieb, ktoré dali vznik vlády Matoviča, píše dejiny aj jej minister zahraničných vecí. V zúfalstve, čo s jeho reputáciou narobí katastrofa so Sputnikom, skritizoval vlastného premiéra, čo je jav neštandardný ešte aj v džamahíriji.

Z demisie, ktorú by volil na jeho mieste každý iný šéf diplomacie, uteká Korčok výzvou pre tri ústavné hlavy. Majú ho uistiť „o nezmenenom smerovaní slovenskej zahraničnej politiky“.

V poriadku. Ani skutočnosť, že Matovič (aj Kollár) odprisahá európsku orientáciu – trebárs aj na vlastnú rodinu, už sa mu stalo –, však nič nezmení na tom, že stavbu, ktorú budoval Korčok celý rok, premenil Sputnikom na ruinu.

Zničil ju, a nie že nie. Návrh Matoviča, aby sme si predstavili, že Sputnik sa nevolá Sputnik, ale Apollo XV, a nie je to vakcína ruská, ale trebárs austrálska, je totiž nezmyselný z princípu. Predstaviť sa to nedá ani v najbujnejšej fantázii, pretože nikto – ani Austrália, keby mala vakcínu – kto chce očkovať v EÚ, by nešiel mimo registrácie EMA. (Presne tak, ako by nikto, kto chce očkovať v Rusku, neobchádzal ruskú agentúru. )