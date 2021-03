Hrať sa bude klasika

Matovič musí obetovať Krajčího.

4. mar 2021 o 19:04 Peter Schutz

Dalo by sa aj fabulovať, že keby sa Sputnik ponáhľal so žiadosťou o registráciu o dva dni skôr, uchránil by slovenskú koalíciu pred rozvratom. Situácia, keď vakcína je v procese certifikácie, je natoľko iná, že ešte aj letiskovú scénu by Korčok s Valáškom akosi preglgli.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tak či onak, Sputnik nebude míľnikom. Je „iba“ spúšťačom procesu, ktorý čakal na svoj katalyzátor. Odzátkoval napätie, ktoré sa nedá vrátiť späť do fľaše, hoci nikto nevylučuje, teda autor nie, že viacerí zo SaS i zaľudí by sa tomu dnes už potešili.

V tomto zmysle je možné Sputniku aj vysloviť poďakovanie, keďže akceleroval vývoj, ktorý koalíciu i tak nemohol minúť.