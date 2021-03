A prečo by sme mali veriť tým, čo sypú biely prášok do studní?

Autorka pracuje v Gymnáziu C. S. Lewisa a v Nadácii Zastavme korupciu

Za ospalým mestečkom Spišská Stará Ves stojí kríž a tabuľa s príbehom. Týka sa udalostí spred dvesto rokov a trochu aj dneška. Na tabuli sú historické dáta, s ktorých sa vyskladá príbeh.

V roku 1828 začalo na východnom Slovensku obdobie neúrody. O tri roky neskôr stodoly za domami vydali posledné zásoby sena, obilia a ľanu, časť išla na odvody pre panstvo. Deťom roľníkov tak. Jedla sa aj tráva a zhnité zvyšky zŕn.

Na jar 1831 sa objavili prví infikovaní. Cholera sa medzi podvýživeným obyvateľstvom šírila rýchlo. Vystrašené vedenie žúp poslalo vojsko dezinfikovať studne vápnom na zabránenie šírenia choroby. Keď ľudia videli sypať panských vojakov do studní dezinfekčný prášok, prečítali to ako úmysel otráviť im studne a zmocniť sa zvyškov ich majetku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obmedzenia pohybu a zrušenie jarmokov na zabránenie šírenia infekcie cholery už len zapadlo do vzorca útlaku. Rozhorelo sa roľnícke povstanie, do ktorého sa zapojilo štyridsaťtisíc ľudí. V to leto na choleru umreli tisíce ľudí. Na šibenici vyše sto. Vo väzení a zbitých palicovaním ostalo niekoľko tisíc.

Otvorená otázka

Tento príbeh sa často uvádza ako príklad historickej konšpirácie, aj v súvislosti so súčasnou nedôverou časti obyvateľstva v očkovanie či pandemické opatrenia. Nachádzame sa však v situácií, kde ďalšie opakovanie slova konšpirácia, či už s neutrálnym, alebo opovržlivým tónom hlasu, prináša skôr spoločenský rozkol ako riešenia.

Zo slova sa stala nálepka, z nálepky nadávka a tá plodí len ďalšie nadávky. Oveľa zaujímavejšie sú otvorené otázky. Napríklad: Na základe čoho by mohol zamagurský poddaný roľník v lete 1831, v treťom roku neúrody, so skúsenosťou odvekého nepomeru medzi odvodmi a dodávanou pomocou panstva, dôverovať dobre živenému župnému vojakovi, ktorý mu do studne sype biely prášok a tvrdí, že mu tým pomáha?

Vycvičení poslúchať

Koncom jari 2020 Slovensko vo svete chválilo príkladným zvládnutím prvej vlny pandémie. Oceňovaná bola okrem iného disciplína širokých vrstiev pri zákaze vychádzania a rešpektovaní opatrení.