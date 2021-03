Matovičovo odstúpenie je otázkou prežitia (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

To bolo tak. Premiér povedal, že za Marekom stojí a jeho odstúpenie chce len hŕstka štváčov, čo si mydlia ruky, a vtedy sa zdalo, že je ešte všetko v poriadku. Potom však napísal, že bude veľký deň a aj dve prekvapenia budú, no a presne tam sa to začalo kaziť.

V Košiciach totiž pristálo lietadlo a v ňom bol Sputnik a premiér urobil tlačovku, z čoho bolo dosť veľa ľudí dosť smutných, lebo zistili, že ich premiér zase raz odrbal, ako keby nebol premiér, ale fakturant z Miletičky.

No a keďže sa okolo toho strhol celkom zmätok, tak síce začali platiť tie opatrenia, ale nebol čas ich komunikovať. Okrem opatrení bol zmätok aj okolo očkovania, lebo kto chcel, ten sa očkoval, ale kto sa očkovať mal, ten sa neočkoval. Minister zdravotníctva preto povedal, že takto to ďalej nejde, takže to ďalej išlo plus-mínus rovnako.

No a ten istý minister zdravotníctva podpísal ten Sputnik a zodpovednosť zaň hodil na lekárov, a to už sa naozaj hovorilo, že možno aj porušil zákon. A hovorilo sa aj to, že keď sa toto všetko skončí, tak možno príde garnitúra, ktorá bude riešiť, kto všetko a ako porušil zákon a kto má na svedomí mŕtvych.

A dobrý človek Marek môže pokojne skončiť aj v base, kde už nikoho nebude zaujímať, že to myslel dobre. Pretože úmysly a trestná zodpovednosť sú dve odlišné veci.

Ale veď sa nič nestalo

Premiér na tej tlačovke v každom prípade povedal, že Rusko je stabilný a spoľahlivý partner, takže minister zahraničných vecí kukal jak puk, no a taký Valášek rovno tresol dverami a povedal, že takto to už ďalej nejde.

A premiér konečne bol za hviezdu, ale len v ruských médiách, a z hrobu vyliezol aj jeden taký Danko, ktorý sa veľmi vehementne hlásil, že aj on pomohol, ale to zas premiér povedal, že nie, lebo Sputnik je zásluha jeho osobného šarmu.

No a keď všetci prestali byť prekvapení z toho, ako s nimi premiér zas raz vytrel podlahu, začalo sa hovoriť o tom, že okrem Mareka by bolo dobre vymeniť aj Igora.

No a Igor bol prekvapený, že čo sa im nepáči, keď doteraz na sebe nechali aj drevo rúbať, a rýchlo začal mediálne kolečko. V ktorom povedal, že Valášek mudruje a Kollár je lenivý, ale to nemyslel toho Kollára, čo je tiež fakturant, ale toho, čo je primátor. A dodávky Sputnika po svete meškali.

Keď korona nestačí

Konšpirátori mali jasno v tom, že to, čo sa tvári ako Sputnik, je len prezlečená americká vakcína, no a premiér zas urobil tlačovku pod názvom Neklamme si, na ktorej sa celkom tohto názvu nedržal.