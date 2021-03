Spojil nás až hnev a nedôvera k vlastnému premiérovi

Článok pokračuje pod video reklamou

Autor je umelec a publicista

Rozdelili sme sa ešte pred prvým potvrdeným prípadom na Slovensku. Na tých, ktorí neverili médiám a alarmujúcim správam o novom víruse, a na tých druhých, ktorí varovali, že situácia je vážna. To však bol iba začiatok.

Počas nasledujúcich mesiacov sme sa rozdelili ešte mnohokrát, nie na dve polovice, spoločnosť sa rozsypala na množstvo fragmentov, zákopov a deliacich čiar.

Rozdelili sme sa takmer okamžite

Keď sme sa ocitli v prvom lockdowne, niektorí z nás hovorili, že kríza je príležitosť a vďaka zastaveniu spoločnosti môžeme byť s našimi blízkymi, viac čítať, tvoriť alebo reflektovať vlastné bytie. Ale časť spoločnosti už vtedy pocítila úzkosť, neschopnosť sústrediť sa a zbaviť sa obáv z budúcnosti.

Rozdelili sme sa na tých, ktorí mohli pracovať z domu, a na tých, ktorých práca to neumožňovala. Rozdelili sme sa podľa povolania, na jednej strane tie, bez ktorých by spoločnosť nedokázala fungovať, na druhej strane zamestnania, bez ktorých sa vieme zaobísť mesiace.

Niektoré odvetvia ekonomiky kríza zmiatla, iné, naopak, zažívali rast. Rozdelili sme sa na tých, ktorí dokážu mesiace prežiť zo svojich úspor, a na tých, ktorí žili vždy iba od výplaty k výplate. A rodiny a vzťahy sa rozdelili tiež, niektoré kríza spojila a utužila, iné jej ťarchu nevydržali a rozpadli sa.

Rozdelili sme sa na sociálnych sieťach, kde vypukli boje medzi prvými, čo chceli chrániť životy, a druhými, ktorí chceli chrániť ekonomiku.

Aby to nebolo príliš jednoduché, vzápätí prišli ďalší, ktorí hovorili, že ak chránime ekonomiku, chránime aj životy, ale tomu zase oponovali iní, ktorí hovorili, že musíme chrániť najprv životy, aby sme neskôr ochránili ekonomiku.

Jeden volal, že potrebujeme lockdown, lebo nás zadusí vírus, a ďalší oponoval, že potrebujeme slobodu, lebo nás zadusí nová totalita. A popri tom sme sa sporili o to, či nosenie rúšok šíreniu vírusu bráni, alebo jeho šíreniu pomáha, citovali sme WHO a potom sme sa z WHO vysmievali.

Uvedomili sme si, že potrebujeme počuť odborníkov a vedu, a vzápätí sme pochopili aj to, že odborná obec a veda nie je monolit jedného názoru.