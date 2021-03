Prečo nás vrahovia vzrušujú a aktivisti nudia

Autorka je redaktorkou českého Deníku N

Ani vo sne mi nenapadlo, že o človeku, čo si nezaslúži štipku mediálnej pozornosti, budem písať na pokračovanie. Nedá sa ale inak – tzv. skopinský maniak je po sedemnástich rokoch na slobode.

Viktor Mochov má sedemdesiat a očakávali by ste, že sa po odpykaní trestu bude vyhýbať pozornosti médií a v tichosti odíde niekam, kde ho nikto nepozná.

Že by chcel rozprávať o tom, ako unášal neplnoleté dievčatá, držal ich v neľudských podmienkach v kobke pod svojou garážou, znásilňoval, bil, a deti, následok násilného sexu, nechával v škatuliach v podchodoch, sa nezdalo pravdepodobné.

Tým skôr, že teraz vyšlo najavo, že Mochov chcel svoje sexuálne otrokyne zabiť. Plánoval to dosť starostlivo.

„Hovoril im zajačiky,“ opisuje jeho charakter Dmitrij Plotkin, vyšetrovateľ z Riazanskej oblasti, ktorý našiel bunker s dievčatami pod garážou Mochovovho domu.

A médiám ukázal papierik, na ktorý si násilník kedysi poznamenal: „Starnúce zvieratá (psy, mačky) sa pri styku s mladšími stávajú tiež mladší. Ako aj ľudia.“

Mnoho ďalších podrobností vypláva na povrch teraz, keď je Mochov na slobode. Ochotne ich sám rozpráva vybraným novinárom – podľa toho, koľko zaplatia.

Dva milióny za šou

Mochov bude ešte šesť rokov pod policajným dohľadom. Najneskôr 4. marca mal byť v mieste bydliska, v meste Skopin asi sto kilometrov od Riazane. Do troch pracovných dní mal zájsť na políciu a potom sa pravidelne hlásiť. Lenže po prepustení z väzenia zmizol a doma sa objavil až 5. marca.

Zašiel si do Moskvy. Na nakrúcanie. Prijal totiž ponuku jednej z federálnych štátnych televízií, aby sa stal hlavným hrdinom talk show. Dostal za to takmer dva milióny rubľov. Len čo dorazil domov, vyplatili mu za rozhovor do novín ďalších 350-tisíc rubľov. Zatiaľ ani jedno vystúpenie Mochova nezverejnili. Diváci a čitatelia sú napätí a vzrušení.