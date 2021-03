Minister Krajčí, alebo ako Slováci prispeli do dejín zdanlivo nemožného

Spadol z oblakov.

9. mar 2021 o 15:03 Peter Tkačenko

Keď sa povie Viačeslav Molotov, zväčša si predstavíme tú fotografiu, kde v dobrej nálade s Joachimom von Ribbentropom a so zvlneným Stalinovým mrožím fúzom v pozadí podpisujú pakt o neútočení na priestor medzi Moskvou a Berlínom. To je však len jeden kvietok z pestrej lúky jeho života.

Asi by sme ťažko hľadali niekoho ďalšieho, kto v prvej línii prikladal ruku k dielu počas boľševickej revolúcie, nastolenia sovietskej diktatúry, čistiek, vojny a s ľudstvom sa rozlúčil až v ranej fáze Gorbačovovej perestrojky. Pravda, po odchode Stalina sa musel stiahnuť z politiky, ale hovorte o tom Trockému, Zinovievovi, Kamenevovi alebo Berijovi, však.

Je to fascinujúce, ale Molotov nie je jediným prípadom situácií, o ktorých by Emir Kusturica povedal, že prežitie je zázrak. Nemusíme pritom ísť do žánru mýtov a legiend, sú aj dobre zdokumentované moderné prípady zázračného prežitia a na záver si predstavíme slovenské želiezko v ohni nezničiteľnosti.