Hybridný vojak Zeman

Blatný je len ďalší z míľnikov českého prezidenta pri podpore hybridných kampaní Ruska.

10. mar 2021 o 18:49 Peter Schutz

Hybridná operácia Sputnik dobehla aj Česko. Výzva prezidenta Zemana, aby premiér odvolal ministra zdravotníctva a riaditeľku českého SÚKL, lebo sú "hlavnými prekážkami pre dodávky Sputnika", je kabinetnou ukážkou, ako Kremeľ inštrumentalizuje vakcínu na rozdeľovanie národných scén.

Zvlášť, ak si nájde krajinu s vplyvným (p)rezidentom, presadzujúcim jeho záujmy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kauza Skripaľ, keď sa Zeman prihlásil ku kremeľskému naratívu, že novičok sa vyrába aj v Česku, alebo kritika českého súdu za to, že ruského hackera vydal do USA, či (absurdná) žiadosť BIS, aby mu dala zoznam ruských agentov v Česku – a dalo by sa ešte dlho – to všetko je história, ktorá ukazuje iba jedno: Blatný je len ďalší z míľnikov českého prezidenta pri podpore hybridných kampaní Ruska.

Takmer holou vetou, že "žiadne personálne zmeny nie sú na stole", Babiš síce Zemanov "návrh" (aj na ministra zahraničia Petříčka) odmietol, avšak vyhrážka, že "ak ho nechá vo funkcii, neprispeje to k zlepšeniu priateľských vzťahov", robí z kauzy neuzavretú záležitosť. Parlamentné voľby, po ktorých môže Babiš veľmi potrebovať Zemana – poverenie na zostavenie vlády –, sú totiž už v októbri.