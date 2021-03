Keď v Bratislave dramatizujú migračnú tému

Autorka je slovensko-švajčiarska spisovateľka a novinárka, žije vo Švajčiarsku, jej román Nevďačná cudzinka vyšiel v slovenskom preklade vo vydavateľstve Aspekt

Keby sa vo svete vedelo, že v bratislavskej divadelnej bohéme sa to hemží odborníkmi na migráciu, tak riešenie globálneho fenoménu by nebolo ďaleko.

My vieme, ako na to

Pred pár rokmi niekto prišiel s nápadom dramatizovať môj román Nevďačná cudzinka. Dej je takýto: mladučká Slovenka, ktorej rodičia po okupácii v 1968 emigrujú do Švajčiarska, tam na všetko dôvtipne frfle, až kým sa nerozhodne brať svoj osud ako výzvu.

SND so mnou podpísalo zmluvu. Napokon, je to exotická téma a strach pred ňou nestráca na aktualite - a čo keď sa sem nahrnú moslimovia a nebudú sa chcieť asimilovať? Nuž my vieme, ako na to.

Riaditeľ SND mi sucho oznámil, že emigrantka z komunistickej diktatúry nesmie kritizovať vyspelú švajčiarsku demokraciu, to by naši diváci nepochopili a my to ani nedopustíme.

Chodia na predstavenia nesvojprávni ľudia, ktorých treba chrániť pred škodlivými myšlienkami? Pritom román vôbec nenapáda švajčiarsky politický systém, je to literatúra, univerzálny príbeh o nedospelej hrdinke, ktorá v cudzej krajine túži po ľudskom teple a cíti sa ohrozená nepochopiteľnými pravidlami, bráni sa, keď sa od nej očakáva poslušnosť a ešte aj vďačnosť.

Takí mladiství každý deň prekračujú niekde vo svete hranice. Im je kniha venovaná.

Scenár, ktorý sa viac-menej pridŕžal románového príbehu, v SND zavrhli a poverili mladú ženu, aby napísala nový. Žila práve v zahraničí a v očiach vedenia sa tým očividne stala expertkou. A čo asi najviac zavážilo - dalo sa očakávať, že splní jasné pokyny.

Oznámili mi radostne, že scenár je verný predlohe. Zalistovala som si v ňom. Prvoplánový jazyk, plytké dialógy, zjednodušený obsah a vynútené manželstvo hrdinky s krajinou exilu, táto metafora smútku sa z prvých strán románu presunula na záver scenára a stala sa z nej svadba z lásky.

Veselica predsa býva na konci, poučili ma. Odmietla som to.

Krotenie neposlušnej ženy

Pri mojej ďalšej návšteve v Bratislave tam už sedel nový riaditeľ. Pocitom hrdinky vraj dobre rozumie, má osobnú skúsenosť, žil tri roky v Prahe. Zhlboka si vzdychol a zazdalo sa mi, akoby mu potemneli zraky. Aj on ma varoval, že spochybňovať švajčiarsku demokraciu nedovolí. Žeby považoval malú Alpskú krajinu za pomstychtivú atómovú veľmoc?

Federálny úrad kultúry v Berne sa románu vôbec nezľakol, podotkla som, naopak vyznamenal ma zaň prestížnou Švajčiarskou literárnou cenou. Nuž, my máme svoj prístup, porozprávajte sa s režisérom, vyzval ma.

Režisér mi vykreslil vyberanými slovami, ako si hrdinka chvíľku pofrfle, aj keď sa to nepatrí, ale hlavne sa prispôsobí, tak to vo svete chodí, on to ovláda, veľa cestuje, my všetci sa novým podmienkam prispôsobujeme a tie zase nám, a vraj tento zákon života zodpovedá výpovedi románu.

Svoju teóriu režisér vykladal v jednej bratislavskej kaviarni a síce po anglicky, lebo som bola na Slovensku s redaktorom švajčiarskeho rozhlasu, ktorý o mne nakrúcal dokument.

Švajčiar nad režisérovým konceptom iba pokrútil hlavou: Ale to nemá s románom nič spoločného! Krotenie neposlušnej ženy, zhrnula som svoj dojem a zrušila zmluvu.

