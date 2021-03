Toto si Čaputová mohla odpustiť

Heger nám ukázal, ako sa dá neospravedlniť.

12. mar 2021 o 18:05 Peter Tkačenko

Tak Marek nakoniec dal aspoň tú demisiu. Nebolo to zadarmo: premiér nám pred ňou a po nej zasa raz vynadal, že je to aj tak všetko naša vina, spolu so svojím ministrom sa dojal k slzám nad nevďakom nehodných koaličných partnerov a národa, ale už je to za nami.

Využime túto príležitosť na ocenenie toho, že Marek Krajčí síce ako celkom poslednú možnosť, ale urobil správne rozhodnutie. Keď odmietol vysedávaním vo funkcii ďalšie týždne komplikovať vzťahy v koalícii a podal demisiu už v piatok, o tri hlavy prevýšil svojho predsedu a vytvoril priestor na zmier.

Ďalej je to už horšie. Svoj tieň opäť raz nedokázal prekročiť nikto z OĽaNO, ale bez prešľapu neobišla ani prezidentka. Ostrý tón, akým zhodnotila pôsobenie a spôsob odchodu ministra, je pri tomto ústavnom usporiadaní nielen nadbytočný až nevhodný, neplní žiaden účel.