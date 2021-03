Začína sa boj o novú podobu reality

Niekoľko veľkých technologických firiem vedie tichý boj o ďalšiu generáciu technológií. Jeho víťaz bude doslova diktovať, ako sa budeme pozerať na svet.

Predchádzajúca veta nie je nezvládnuté narábanie so slovom “doslova”. Naozaj je reč o tom, čo ľudia vo svete okolo seba uvidia a naozaj sa môže ľahko stať, že novú podobu sveta bude diktovať jedna či dve firmy.

Veľké technologické firmy už niekoľko rokov pracujú na technológii takzvanej rozšírenej reality. Jej vyspelú podobu si môžete predstaviť ako slnečné okuliare alebo kontaktné šošovky, ktoré vám do skutočného sveta okolo vás premietnu digitálny obsah. Skrátene sa tejto technológii hovorí rozšírená realita.

Pribudne digitálna plachta

Niekoľko veľmi jednoduchých príkladov. Podobné zariadenie vám do zorného poľa bude vedieť zobraziť to, čo by ste bežne videli na obrazovke telefónu. Správy, videá či novinky zo sociálnej siete vám budú vedieť vstúpiť do pozornosti prakticky kedykoľvek.

Naozaj zaujímavá ale bude v momente, keď sa začnú digitálne obrazy prelínať so skutočným svetom. Predstavte si, že sa pozriete na billboard, ale vaše okuliare namiesto starej vytlačenej reklamy v priestore dynamicky zobrazia online banner, ktorý bude zacielený podľa vášho vkusu.

Pri prechádzke po rušnej ulici vám v dave bude vedieť zvýrazniť známeho človeka, s ktorým by ste sa inak minuli, alebo stiahnuť obedové menu reštaurácie, okolo ktorej sa prechádzate, a rovno k tomu pripojí nedávne online hodnotenia. Tento systém časom prekryje celý fyzický svet digitálnou plachtou.