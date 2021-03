Skúška Lipšicom

Všetky možnosti budú podozrivé.

13. mar 2021 o 10:27 Matúš Burčík

V prvom rade si pripomeňme, že ak by Milan Krajniak (Sme rodina) nebol ministrom, nemohol by byť Daniel Lipšic špeciálnym prokurátorom (kauza previerka).

Ale asi nikto nepredpokladal, že nezdravé dôsledky zvolenia bývalého dlhoročného politika Lipšica za šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (bez ohľadu na konkrétnu osobu) sa ukážu tak rýchlo.

Mohla dnes špeciálna prokuratúra nepodať návrh na väzbu Lipšicovho kamaráta – šéfa SIS Pčolinského? Asi by to navonok nevyzeralo dobre, aj keby na to nebol zákonný dôvod. A teraz si predstavme, že by prokurátor ÚŠP v návrhu urobil formálnu chybu, pre ktorú by súd Pčolinského do väzby nezobral.