Fico a Pellegrini majú pravdu. Bohužiaľ (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Premiér vypočítal, ako sa on postaral o viac ako milión vakcín, zatiaľ čo minister Sulík sa venoval len nadávkam a klamstvám a ohováraniu a intrigám.

Petra Vlhová vyhrala preteky v Jasnej, ale Mikaela Shiffrinová sa sťažovala. Potom síce uznala, že až tak sa sťažovať nemala, ale to sa už ozval Žampa mladší, že tá Shiffrinová mala v podstate pravdu, na čo sa však zase ozval Vlha, že čo sa ozýva Žampa mladší.

Nadpriemerne veľká časť národa sa tiež zrazu zaujímala o život morčiat v Šarišských Michaľanoch.

Z občanov sa stali hackeri

Práve tam a práve na nich sme totiž testovali vakcínu Sputnik, no a presne tak to aj vyzeralo, lebo sa pritom pracovalo s váhami, ktoré ešte aj v tých Šarišských Michaľanoch mali naposledy, keď Havel rušil zbrojovky.

Okrem toho to podobne vyzeralo aj s registrovaním, v ktorom bol ešte väčší bordel, ako sa očakávalo, a to sa teda očakával bordel dosť veľký, čo skonštatovala aj prezidentka, ktorá sama presedela večer za počítačom. No a to bolo fajn, lebo sme aspoň mali pocit, že je jedna z nás.

A keby to nebolo vážne, tak by sme si všetci mysleli, že to určite musí byť paródia, lenže potom sa ozvali z NCZI, že za všetko môže útok hackerov, čím mysleli občanov, ktorí zaútočili tým, že robili to, čo robiť mali, čiže sa snažili prihlásiť na očkovanie. No a to už bola paródia asi aj na tú paródiu, hotový Monty Python. Keby teda nešlo o život.

No a presne preto Marek potom odvolal šéfa NCZI, ale na vlastné odstúpenie stále dôvod nevidel.

Žienky, ženušky a Igor

Veru: Marek ako jeden z posledných v republike dôvod na odstúpenie stále nevidel, aj keď dal rozhovor, v ktorom rovno povedal, že veci sú tak, ako sú, lebo pred Vianocami ho nepodporil vôbec nikto a vôbec v ničom – ani ministri za vlastnú stranu alebo hnutie, či čo to vlastne je. A ani premiér.

Navyše sa posťažoval, že veľa sa toho nezmenilo ani dnes: tak ako vtedy, ani teraz nedokáže v koalícii ani proti hygienikovi nič presadiť. A ten dôvod na odstúpenie aj tak stále nevidel.

A bolo MDŽ, takže premiér zablahoželal ženám a ženuškám, ale hneď na druhý deň niekoľko žien a ženušiek urazil. Šéfke Európskej liekovej agentúry – ktorá jej šéfkou v prvom rade nebola – totiž odporučil, aby namiesto hlúpych rečí skúsila makať ako on.