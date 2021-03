Pandémia bude mať dlhodobé následky na generačnej súdržnosti

Mladých čaká menej práce.

15. mar 2021 o 13:50 Benjamin Cunningham

Pandémia bola doteraz najväčším strašidlom pre seniorov. Mladých zlé správy v spojitosti s dozvukom pandémie ešte len čakajú.

Podľa ostatných dostupných údajov Eurostatu predstavuje nezamestnanosť mladých v EÚ v priemere 16,9 percenta (meria sa medzi 15-24 ročnými, ktorí si hľadajú prácu).

Miera nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku je na úrovni 20,8 percenta, čo je takmer trojnásobkom celkovej miery nezamestnanosti v krajine (v Českej republike je to s 10,8 percentom dvojnásobok).

Najviac postihnutá je južná Európa (Španielsko 39,9 percenta; Grécko 34 percent; Taliansko 29,7 percenta; Portugalsko 24,6 percenta), ale môžeme menovať aj bohaté krajiny so šokujúco vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí: Švédsko (24,1 percenta), Luxembursko (22 percent) a Fínsko (21,6 percenta).

Po globálnom ekonomickom kolapse v roku 2008 trvalo desať rokov, kým sa miera nezamestnanosti mladých ľudí vrátila na úroveň pred krízou. Veľa z toho bolo umocnené nezmyselnými úspornými politikami, ktoré obmedzovali verejné výdavky v nesprávnom čase.

Naposledy bolo z fondu EÚ na obnovu vyčlenených asi 22 miliárd eur na pomoc pracovníkom do 30 rokov. Aj keď to vyzerá na korekciu idiotskej, nehumánnej tvorby politiky po roku 2008, vzhľadom na to, ako tvrdohlavo Európa orientuje svoju ekonomiku na starších pracovníkov, ide skôr o povestné prekrytie zlomeniny leukoplastom.