Stále je čas zrýchliť očkovanie. Hlavne sa už zobuďme

Nevieme, či nám všetko preplatíte, možno aj preto v iných krajoch chýba odvaha.

15. mar 2021 o 23:31 Ondrej Lunter

Autor je podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Je to tretí mesiac odkedy vláda SR spustila národnú očkovaciu stratégiu. Odvtedy pravidelne sledujeme správy o kotrmelcoch a zlyhaniach.

Nedôstojný systém na prihlasovanie, nepochopiteľná prioritizácia očkovaných, zneužívanie nedefinovanej kritickej infraštruktúry, tlačenica pri vstupoch do očkovacích centier, zlyhávajúca kooperácia medzi registráciou a očkovacím centrom. Keď sa bude písať manuál najčastejších chýb, Slovensko by rozhodne malo byť pri tom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Môže to fungovať aj inak

Blížime sa k zaočkovanosti 8 percent prvou dávkou. Drvivá väčšina populácie tak stále stojí v rade na svoju prvú dávku a takmer všetci na druhú. Stále je preto čas začať robiť veci inak.

Dvesto kilometrov na východ od Bratislavy je Banskobystrický kraj, kde sa nám darí tretí mesiac od začiatku príprav krajskej očkovacej stratégie vyhnúť chybám vládnej stratégie.

Novovymenovanému ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi, respektíve jeho budúcemu nástupcovi, tak ponúkam pár príkladov dobrej praxe. Verím, že bude ochotný aspoň si ich prečítať. Tento text môže pôsobiť arogantne, ale úprimne, je mi to už jedno.

Naozaj sa hnevám, lebo vidím veci, ktoré ľudia našťastie nevidia, vidím zlyhania, z ktorých zostáva rozum stáť a vidím neschopnosť, ktorá už po roku naozaj nemá žiadne ospravedlnenie. Fakt už stačilo.

Očkovanie ako festival

Očkovanie je niečo ako veľký event - koncert alebo športové podujatie. Miesto gitár a bicích používate injekčné striekačky, ale inak veľa rozdielov nenájdete. Na event príde v priebehu dňa 1000-2000 ľudí, potrebujú parkovať, potrebujú vedieť, kde majú stáť, čo si doniesť a obliecť a musia sa pri tom cítiť dobre.

Koncerty najlepšie organizujú eventové agentúry. Nechajte ich zorganizovať očkovanie aj v nemocniciach. Okrem toho, že to bude profesionálne zvládnuté, pomôžete kreatívnemu priemyslu, ktorý je krízou najviac postihnutý.

Nevymyslel som to ja. Hovoria to napríklad aj v Izraeli – v krajine, ktorá je svetovým príkladom zvládania rýchleho očkovania. Ak chcete vidieť, ako to funguje, príďte k nám.