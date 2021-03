Hra na zdržiavanie

Ak Matovič neodstúpi, vystúpením SaS končí väčšinová vláda tak či tak.

16. mar 2021 o 18:52 Peter Schutz

„Summit“ prezidentky s premiérom bol udalosťou dňa, hoci senzácia – demisia Matoviča – sa nekonala. Aj napriek fantazmagórii Blahu, že Matovič „dostane ponuku, ktorá sa neodmieta, takú doncorleonovskú, ´dear Igor, you are not welcome anymore´“.

Konšpiračný blud, že Čaputová je riadená z ambasády USA, „kde už rozhodli, Matovič bude nahradený“, je ďalší z „markerov“ extremizácie Smeru. A výstrahou, prečo sú predčasné voľby síce najčistejšie, ale zároveň aj najhoršie riešenie. Ak teda má pravdu AKO, že Smer A a Smer B dávajú dokopy 34 percent.

Udalosťou nie je širokorozchodný výstup z klubu OĽaNO, ktorý „plne stojí“ za premiérom, ale „je pripravený na všetky alternatívy“ (Šipoš).

Koncovku „cirkusu“ (Kollár) nepribližuje, len červenou podčiarkuje, čo za neštátotvornú hlúposť bolo dopriať OĽaNO desať dní na vysomárenie. Zatiaľ čo (nielen) pandémia priam vyje po pevnej ruke, OĽaNO a spol. ohlasujú, že sa nevedia nabažiť zaoberaním sa sebou samými.