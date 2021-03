Po dvadsiatich siedmich rokoch ma na Slovensku prekvapilo počasie

Britské veľvyslanectvo prináša kampaň OSN pod názvom Beh k nule.

17. mar 2021 o 14:48 Nigel Baker

Nigel Baker je britský veľvyslanec na Slovensku

Keď som sa minulý rok vrátil na Slovensko po dvadsiatich siedmich rokoch, odkedy som bol v Bratislave prvýkrát ako mladý diplomat, čakal som zmenu.

Nové budovy pre mňa však neboli žiadnym prekvapením. Rovnako ma neprekvapila ani vitálna občianska spoločnosť alebo prvá žena ako prezidentka republiky. Z častých návštev Slovenska som vedel, ako veľmi ste sa pohli dopredu od môjho prvého pobytu na Slovensku v roku 1993.

Bol som však menej pripravený na to, ako sa zmenila klíma. Koncom minulého leta, keď som sem s rodinou pricestoval, sme zažili spaľujúce leto. Odpovedali mi, že leto predtým bolo ešte horúcejšie.

A hoci sme túto zimu mali v Bratislave sneh, zdá sa, že jar prišla oveľa rýchlejšie, ako si pamätám z deväťdesiatych rokov. Podľa starej pranostiky prichádza Martin na bielom koni, teda že prvý sneh je už v novembri. Realita je však iná a dnes je to skôr rarita.

Ešte väčší problém ako termín, kedy začne snežiť, je to, či vôbec bude.

Preto ma až tak neprekvapilo, keď som si vo februári v správach prečítal, že Slovensko sa za posledných 70 rokov oteplilo o dva až dva a pol stupňa. Ale znepokojuje ma, že do polovice tohto storočia by sa mohlo otepliť o minimálne tri stupne.

Pokračovanie v tejto ceste však nie je nevyhnutné. Môžeme to zmeniť ako celosvetové spoločenstvo, ale aj ako jednotlivci. Slovensko sa zaviazalo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. To znamená, že emisie skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry sa vyrovnajú tým, ktoré sa z atmosféry odstránia.

“ Aktuálny lockdown nám pripomína, aký dôležitý je vzťah s prírodou. „

Tento cieľ je ambiciózny, ale dosiahnuteľný. Ale aby sme to dosiahli, musí sa zapojiť každý - podnikatelia, univerzity, regióny, mestá a obce a samozrejme aj jednotlivci.

Aj preto prináša britské veľvyslanectvo na Slovensko kampaň OSN pod názvom Race to Zero (Beh k nule). Globálne sa k nej už pripojilo 1675 firiem, 569 univerzít, 471 miest, 23 regiónov a 85 najväčších svetových investorov.

Chceme dať aj organizáciám na Slovensku príležitosť prihlásiť sa a stať sa súčasťou tejto iniciatívy. Počas celého roka budeme organizovať sériu podporných podujatí.

Je nám veľkou cťou, že pani prezidentka Čaputová, ktorá ide príkladom v tom, ako progresívne jej úrad pristupuje k záväzku uhlíkovej neutrality, vystúpi na našom prvom podujatí tento štvrtok (18. marca), ktoré je zamerané na podnikateľský sektor.

Environmentálne čistý rast (prípadne zelený rast) predstavuje najvýznamnejšiu príležitosť ekonomického rastu v 21. storočí. V rokoch 1990 – 2018 znížilo Spojené kráľovstvo svoje emisie o 43 percent, zatiaľ čo ekonomika vzrástla o 75 percent. Vďaka tomu sa otvorili úplne nové oblasti ekonomiky a plánujeme vytvoriť a podporiť 250-tisíc nových pracovných miest prostredníctvom schémy „zelená priemyselná revolúcia“.

Je jasné, že hospodársky rast a boj proti klimatickým zmenám môžu ísť ruka v ruke. V procese zotavovania po pandémii koronakrízy je našou povinnosťou k budúcim generáciám postaviť začiatok tejto obnovy na pevných základoch. A tým je aj spravodlivejšia, ekologickejšia a odolnejšia globálna ekonomika.

Aktuálny lockdown nám pripomína, aký dôležitý je vzťah s prírodou. Všetci stojíme pred voľbou položiť základy zdravého, udržateľného a inkluzívneho rastu alebo uzamknutie sa v znečisťujúcich emisiách na ďalšie desaťročia. Slovensko ako odolná, inovatívna a dynamická krajina sa rýchlo stáva lídrom v oblasti klímy v strednej Európe. Preto sa na budúcnosť pozerám s veľkým optimizmom.

Rok 2021 je pre klímu zásadný. Spojené kráľovstvo je hostiteľskou krajinou globálnej konferencie o klimatickej zmene (COP26), ktorá sa bude konať na jeseň v Glasgowe. Konferencia združí lídrov sveta na jednom mieste s cieľom dosiahnuť pokrok v boji proti klimatickým zmenám.

Veda hovorí jasne. Musíme urgentne zintenzívniť kroky reagujúce na hrozbu klimatickej zmeny. A musíme spolupracovať, aby sme zabezpečili zelenšiu a čistejšiu budúcnosť pre nás všetkých. Spoločne to môžeme dosiahnuť.