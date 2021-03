Matovič sa môže zapísať ako učiteľ národa

V OĽaNO majú pravdu, na vine je volič.

17. mar 2021 o 16:14 Peter Tkačenko

V krízach tohto typu vznikajú bariéry, ktoré rozdeľujú národ. Pred desiatimi rokmi to bol Richard Sulík proti zvyšku sveta, teraz jeho miesto zaujal Igor Matovič.

Na oboch stranách zákopu sa však môžeme zhodnúť, že podstatou krízy je otázka zotrvania premiéra vo funkcii.

Preto je kľúčové pozrieť sa na objektívne dôvody, prečo by v nej mal zotrvať, ktoré nám ponúka strana obhajoby. Ak si odmyslíme tranz pripomínajúce drmolenie Michala Šipoša „nech sa pozrú do zrkadla, nech sa pozrú do zrkadla“, zostane vlastne jediný: Matovič vyhral voľby, a teda dostal mandát viesť vládu.

Prekročme, že málokomu prekážalo, keď dokopy trikrát vyhrali voľby Vladimír Mečiar alebo Robert Fico s citeľne lepším skóre ako OĽaNO – a nevládli.