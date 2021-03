Škandál ako Burdž Chalífa

Z naháňania nepovoleného Sputnika po odmietnutí Pfizeru sa nedá vyviniť.

17. mar 2021 o 19:06 Peter Schutz

Hoci myši a morčatá v Šarišských Michaľanoch trpezlivo zabehávajú ruskú vakcínu – čo je azda posledná istota vo všeobecnom chaose –, rádovo väčší škandál vyrobil Matovič a jeho bývalý minister. To, že neuplatnili opciu na tri milióny dávok Pfizeru, by v súvislostiach, ktoré existujú, stačilo na obe demisie. Aj keby Sulík a spol. nemali proti nim žiadnu inú výhradu.

Obrana, že Slovensko o nič neprišlo, keďže do národnej kvóty 5,8 milióna máme vakcíny doobjednané do konca roka, je o ničom. Aj keby bola relevantná, nijako nevysvetľuje dve vynechané opcie – presnejšie jednu celú a z druhej tri štvrtiny (1,8 milióna) - v situácii, keď kade chodia, tam trúbia, že jediné, čo brzdí očkovanie na Slovensku, sú výpadky dodávok z EÚ.

My, ktorí tušíme, že to nie je pravda, keďže hriešne zaspali prípravu na skutočne masovú vakcináciu, by sme aj chápali špekulácie s odkladom, aby sa mali na čo vyhovárať. (Chápali, samozrejme, z ich pohľadu. Objektívne sú prestoje platené ľudskými životmi neodpustiteľné.)

Článok pokračuje pod video reklamou

Keby len do toho nevtrhli so Sputnikom a demagogickým libretom na motívy „záchrana životov má prednosť pred zahraničnou politikou“ (a podobne).