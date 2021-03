Remišová otvára náruč

Po novom je hlavným vinníkom Sulík.

18. mar 2021 o 15:41 Peter Tkačenko

Povesť najväčšieho šťastlivca v slovenskej politike Petrovi Pellegrinimu nikto len tak nevezme, ale Igor Matovič na tom tiež nie je najhoršie. Skutočnosť, že v (zatiaľ) najkritickejšej chvíli vládnutia má na opačnej strane stola súperku v podobe Veroniky Remišovej, ktorá si svoju politickú oceľ kalila v močiari OĽaNO, nie je na zahodenie.

Remišová totiž všemožne dáva premiérovi najavo ak nie náklonnosť, tak aspoň pochopenie, vinu hádže na Richarda Sulíka a jeho drzé ultimáta, pričom je zrejmé, že na máločom jej nezáleží viac ako na zotrvaní v koalícii. Nie je to síce až taký dar z neba, aby Matovič všetko ustál bez straty kvetinky, ale napokon to celé môže zahrať so slušným výsledkom.

Nemôžeme vedieť, ako veľmi je priklincovaný na stoličku, ale takto rozdané karty mu otvárajú priestor na gambit, za aký by sa nemuseli hanbiť ani väčší matadori. Totiž, odísť z funkcie s tým, že k rozhovorom o tvorbe „novej“ vlády už za trest neprizve SaS.