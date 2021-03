Česi sa tešia zavretým divadlám. Konečne je čas nakrúcať filmy

Autorka je herečka a kabaretiérka

Po roku takmer žiadnej práce, som volala agentke do Prahy, že teda Šťastný nový rok. A že by určite k šťastiu pomohlo, keby prišla nejaká pekná práca, lebo sa už naozaj cítim úplne nepotrebná a nevyužitá.

Zľahka som si zalamentovala, že na Slovensku sa nič nerobí, alebo možno len ja o ničom neviem, lebo si na mňa už nikto nespomína. O dva dni na to mi volá späť, že moja modlitba bola vyslyšaná a vo februári začínam nakrúcať v Čechách film.

Ako rýchlo to funguje, keď človek nahlas vysloví svoje želanie!

A zrazu iná pesnička

Zdravá a plná energie som nasadla do auta a vyrazila na Vysočinu do rezortu neďaleko Jihlavy. Na cestu mi svietilo slnko a mňa sa zmocnila neuveriteľná eufória, ktorá vyvrcholila prechodom cez hranice.

Vždy som šťastná, keď opúšťam svoju rodnú zem, aby som sa zas mohla do nej šťastná navrátiť. Ale tentoraz som to vnímala ako skutočný útek. Nechcem rovno povedať ako z lágru, to by bolo prehnané, ale tá eufória bola asi podobná. Dokonca ma na hraniciach ani nikto nekontroloval, len som tak preletela medzi tirákmi.

Škoda, toľko povolení a potvrdení som kvôli tomu vybavovala.

Vznášala som sa od šťastia aj s červenou fiatkou, moja cigánska duša sa chvela vzrušením, že sa konečne oslobodila a vycestovala. Každý zmyslový orgán sa mi naplno rozvibroval. A najviac si to užíval môj zrak.

Ani si to neuvedomujeme, aké je to otupujúce a frustrujúce mať stále tie isté vizuálne vnemy. Je to ako dookola počúvať tú istú pieseň.