Historická úloha zaľudí pred odchodom do dejín (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Začiatkom týždňa sa hovorilo, že by mohli odísť Matovič aj so Sulíkom, ale SaS to nekomentovala. Potom však mala tlačovku, no a to už Sulík povedal, že takto to ďalej nejde. Ponúkol, že ak odstúpi Matovič, tak naozaj odstúpi aj on, ale ak Matovič do budúcej stredy neodstúpi, tak SaS odíde z vlády.

A demisiu z postu šéfa SIS podal Pčolinský a novinári si kládli otázku, či nás Igor Matovič prekvapí, no a Igor Matovič aj naozaj prekvapil, lebo celý týždeň vydržal bez Facebooku. Vlastne mlčal úplne, hoci práve teraz, ako predseda vlády, ktorá má na stole koaličnú krízu, by napríklad mohol povedať aspoň niečo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Takto to ďalej nejde (asi)

Potom však Veronika Remišová urobila tlačovku a dva týždne po tom, čo povedala, že takto to ďalej nejde, zopakovala, že takto to ďalej nejde. Presne takto si to prinajmenšom pamätáme, hoci, ako plynul týždeň, Veronika Remišová hovorila tak, akoby to vlastne vôbec nepovedala, alebo to tak aspoň nemyslela.

A Pellegrini povedal, že celá táto kríza je len predlžovaním agónie, čo bolo zhodou okolností presne rovnaké, ako keď sa predsedom vlády stal on a tiež len predlžoval agóniu. A tlačovku malo aj Kollárovo hnutie, ktoré povedalo, že pre seba nechcú nič, ale pre ľudí všetko. A potom prišiel k mikrofónu Krajniak a povedal, že podáva demisiu. A nikto tomu poriadne nerozumel.

No a vyšlo najavo, že Pčolinský kadečo vedel a nepáčilo sa mu to a pravdepodobne vedel aj to, že ho zatknú, takže sa možno aj pripravoval. A okrem iného sa špekulovalo aj o tom, že Krajniak odstúpil, lebo sa hneval, že mu zatkli kamaráta; ale to sa stáva, keď máte takýchto kamarátov.

Utekajúci generálny prokurátor

Potom bol chvíľu škandál o tom, či sa objednal, alebo neobjednal dostatok vakcín a či to bolo včas. Podstatnejšie však bolo, že zasadol klub poslancov, ktorí sa všetci do parlamentu dostali vďaka Igorovi Matovičovi, no a tí – prekvapujúco – povedali, že za Igorom Matovičom stoja.

Zasadal tiež parlamentný výbor o unesenom vietnamskom občanovi, ale jeho rokovanie utajili, a Kotleba si na ňom poriadne nenasadil rúško, lebo zhruba potiaľ siahajú hranice jeho hrdinstva. A potom výbor dozasadal a generálny prokurátor utekal pred novinármi a potom v telke povedal, že jasné, že utekal, keď to celé bolo také nedôstojné.