Samosprávy sú tiché hrdinky pandémie

Rybníčkove slová o decentralizácii možno mali niečo do seba.

21. mar 2021 o 22:45 Peter Tkačenko

Keď pred piatimi rokmi Richard Rybníček vyrukoval s nápadom radikálnej kantonalizácie Slovenska so šestnástimi parlamentmi a vládami so širokými kompetenciami, vyslúžil si širokú škálu reakcií od výsmechu po ťukanie na čelo.

Pri tragickom nedostatku kádrov, na ktorý naráža aj centrálna vláda a politické strany zaradom, sa zdalo dosť absurdné budovať nové malé republiky v Senici, v Trebišove a vo Veľkých Kapušanoch. Najprv testovanie a teraz očkovanie však ukazuje, že niečo sa naozaj dá presunúť nižšie.

Kraje úspešne budujú a rozširujú kapacity vakcinačných centier, po vyčerpaní všetkých ostatných možností a zaočkovaní „kritickej infraštruktúry“ vláda pristúpila aj na rozumnú stratégiu, takže sa dnes očkovanie darí nad slovenské pomery.

Mohli by sme uvažovať, koľko životov stálo, keď vláda hanebne preskočila najstarších, ale to už necháme na orgány činné v trestnom konaní. Nateraz je dôležité, že keď samosprávy dostanú dosť vakcín, môže to je fungovať.