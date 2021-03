Covid pasy by sme mali pýtať na futbale aj vo vlaku

Ak chcete zostať mimo, je to vaše právo.

21. mar 2021 o 18:41 Benjamin Cunningham

Pamätáte si všetkých tých priateľov, ktorí zomreli na kiahne? Stavím sa, že nie. Pamätáte si tie deti, s ktorými ste vyrastali a ktoré sú poznačené detskou obrnou? Ja nie, ani moji rodičia.

Prvá vakcína proti kiahňam bola totiž vyvinutá v 18. storočí, ale trvalo dve storočia, kým sme túto chorobu prekonali, pretože toľko času trvalo očkovanie všetkých.

Použitím plánovaného covid pasu EÚ ako modelu by sme mohli koronavírusu do dvoch rokov zbaviť.

V ideálnom prípade by EÚ vyžadovala očkovanie pri presunoch cez hranice - ale nemožnosť očkovania všetkých okamžite a uprednostňovanie určitých rizikových demografických skupín to znemožňuje. Certifikát by mal nateraz umožniť pohybovať sa po kontinente každému, kto bol očkovaný, testovaný negatívne alebo sa zotavil z covid-19 (a má teda protilátky).