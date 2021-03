Matovič prišiel s ponukou, ktorá sa nedá prijať

Ak v SaS a u zaľudí majú rozum, rokovania sa len začali.

21. mar 2021 o 20:53 Peter Tkačenko

Tak predsa len existujú politické zákonitosti. Deklarovaná ochota Igora Matoviča vzdať sa funkcie premiéra svedčí o tom, že na funkciu premiéra stále treba 76 mandátov v parlamente.

O tie prišiel a aj keď nás OĽaNO zo všetkých síl presviedčalo, že na tom nezáleží, realita ho pritlačila.

To znie ako dobrá správa, ale potom je tu ten zvyšok, teda cena, ktorú si za to Matovič pýta. Jeho vyhlásenie poznačilo všetko, čo koalíciu dohnalo na kraj priepasti. To znamená zákernosť, pomstychtivosť, politická glgavosť a simulovanie muskulatúry.

Ťažko si vybrať, kde začať skôr.