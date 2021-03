Prečo vombat kaká kocky

Spor medzi vedeckými priateľmi kruhu a štvorca sa blíži k záveru.

23. mar 2021 o 11:03 Vladimír Leksa

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Človek veľmi rád oslavuje. Narodeniny sú však len raz za rok a počet potenciálnych oslávencov nie je nekonečný. Preto človek vymyslel inštitúciu menom Medzinárodný deň. Takto môže oslavovať nepretržite, lebo každý deň je na to nejaký dôvod.

Svoj sviatok má polárny medveď, zmrzlina či pizza.

Žiaľ, medzinárodný deň samotný zatiaľ ešte nemá svoj medzinárodný deň. Medzinárodný deň medzinárodných dní by mohol byť trebárs 29. februára.

Štrnásteho marca všetci Slováci, ktorí majú radi matematiku, oslávili prastarú otázku, ako prostredníctvom štvorca vyjadriť kruh. Bol totiž Medzinárodný deň π. Π (čítaj pí) je číslo pokrstené podľa písmena gréckej abecedy, lebo sa narodilo v Grécku.

Objavil ho Archimedes, keď sa snažil vpisovať do kruhu mnohouholníky, aby sa čo najviac priblížil kružnici. Vypočítal, že kruh s priemerom jedného metra, pravda, on používal inú mieru, má obvod približne 3,14.

Je to zaokrúhlená hodnota, lebo číslo π je v skutočnosti nekonečné. Iným slovom iracionálne. Má to logiku, spojiť kruh a štvorec je nemožné.

Kruh bol od úsvitu ľudských dejín podobou božstva – Slnko, Mesiac, obloha, obzor, všehomír... Štvorec či hranol bol, naopak, podobou ľudskej praxe – napríklad tehly. A spájať bohov s ľudskou praxou bolo iracionálne.

Podľa Platóna sú však kocky, a nie gule, základnými stavebnými kameňmi sveta. Ak by Platón žil dnes, staval by si pravdepodobne lego a hral by Minecraft.