Nie sme rodina, pani Šofranko (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Poslankyňa Šofranko, možno ešte stále nádejná premiérka, na otázku Denníka N, čo by sa v prípade prijatia neonacistického návrhu zmeny ústavy o tradičnej rodine malo stať s deťmi homosexuálnych párov, povedala, že táto otázka si vyžaduje „odbornú diskusiu“.

Homosexuáli majú svoje deti

Predstavme si odbornú diskusiu na tému odnímanie detí homosexuálnym rodičom. V Postoji to totiž možno nechápu, ale homosexuálni rodičia majú aj svoje biologické deti, ktoré neuniesli ako dve karikatúry gejov z apokalyptickej kampane Chromíkovej Aliancie za rodinu, ani si ich nekúpili na internete a ani ich nedali vyrobiť z látok obsiahnutých vo vakcíne proti covidu, ako to šírili vybrané „kresťanské kruhy“.

Nepadli v zrnku saharského piesku, ktorý dali pred pár rokmi testovať biochemici z neonacistickej Kotlebovej strany, v čase, keď ešte nenosili po záhrade oblečenie zo skanzenu pracovného odevu prvej vlny záchranárov v Černobyle.

Ani im ich nepredali židia, ktorí ich už nepotrebovali na obetu chrumkať s macesom v low carb dipe z kresťanskej krvi, ako ešte celkom donedávna verili a kázali vybraní ľudácki kňazi a ani ich nesplodili počas sabatu na čistinke nad Krupinou, kde vybrané kresťanské skupiny obyvateľstva upálili posledné bosorky na slovenskom území.

Sú to ich vlastné detí, majú ich zapísané v občianskom, na matrike a je to príbeh miliónov detí homosexuálnych párov, ktoré nechovajú svoje deti v pivniciach, nezneužívajú ich, ako to robilo viac ako dvesto kňazov a zamestnancov diecézy v Kolíne, nestalo sa im to, čo sa stalo klérom zneužívaným deťom v Austrálii, ani držaným deťom v írskych kláštoroch.

V akých hodnotových otázkach?

Šofrankovej bludná odpoveď nesúvisí s jej „mediálnym tréningom“, nebola zaskočená „novinárskou otázkou“ a nikto jej odpoveď „nevytrhol z kontextu, pani redaktorka“.