Demisiu si premiér privolal sám

Len v OĽaNO dokážu fňukať, že sa druhá strana nedá vydierať.

24. mar 2021 o 17:27 Peter Tkačenko

V rámci série ultimát bolo iba logické, že sa dostaneme do bodu, v ktorom sa na ne začnú autori sťažovať. Vyzerá to trebárs takto: OĽaNO vyrukuje s ultimátom vyprevadiť z vlády Richarda Sulíka a vytvoriť v nej vicepremiérsku trafiku pre Igora Matoviča – a keď to SaS nechce, obvinia ju, že si dáva ultimáta a rozbíja vládu.

Interesantné. Politickým mozgom v OĽaNO môžeme, mimochodom, pošepnúť, že vláda je v troskách, takže sa rozbiť nedá, teraz ide o to, či a v akej podobe sa podarí nejakú zlepiť. Ktovie, možno im to s týmto poznatkom pôjde o niečo lepšie.

Ešte oveľa zábavnejšie však je, keď sa na kladenie požiadaviek a ultimát sťažujú borci z OĽaNO.

Nikto, ale naozaj nikto na Slovensku si neurobil z nekompromisného trieskania po stole takú úspešnú politickú živnosť ako táto schránková strana. Pre krátkosť času si preleťme len posledných zopár kvartálov.